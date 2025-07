Il CEO di SEGA non aveva alcuna fiducia nel successo di Nintendo Switch: "nessuno ci credeva"

Persino una figura esperta e di primo piano come Shuji Utsumi, CEO di SEGA America, di SEGA Europe e COO e presidente di SEGA Corporation, non era affatto convinto del successo di Nintendo Switch.

Nintendo Switch è un successo e questa frase non stupisce nessuno che abbia un minimo di familiarità con il mondo dei videogiochi e in particolar modo delle console, ma non è qualcosa che al momento del lancio tutti davano per scontato, anzi.

Le parole del CEO di SEGA su Nintendo Switch

Ricordiamo che nel 2017 Nintendo arrivava da un periodo negativo: dopo l'enorme successo di Nintendo Wii, la nuova piattaforma da gioco Wii U fu un fallimento totale e l'idea di una nuova console ibrida non pareva un chiaro successo, al punto tale che gli editori di terze parti non supportarono in massa la nuova piattaforma, volendo prima vedere come si evolveva la situazione.

Utsumi, parlando con The Game Business in un intervista recente, ha affermato: "Sin da quando sono stato un membro del team di lancio di PlayStation, ho provato grande affetto per il business delle console. Nintendo ha giocato un ruolo incredibile... Gesù, hanno veramente dato un grande contributo a questa area. Non mi aspettavo che Nintendo Switch 1 sarebbe stato un successo così grande. Nessuno ci credeva."

Va detto che non fu solo SEGA a sottostimare le potenzialità di Nintendo Switch: persino il CEO di The Pokémon Company temeva un insuccesso. Alla fine, però, la compagnia di Kyoto ha avuto ragione e ora ha distribuito Nintendo Switch 2 che pare partita col piede giusto.