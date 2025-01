Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo aggiunge un altro gioco per Nintendo 64

Una volta fatto il download del videogioco, potrete continuare a usarlo finché siete abbonati a Nintendo Switch Online. Se cancellate l'abbonamento o non rinnovate allo scadere del periodo già pagato, non potrete più avviare i videogiochi inclusi, anche se sono già stati scaricati.

L'annuncio è avvenuto tramite i canali social di Nintendo, come potete vedere ad esempio poco sotto. Come sempre, per giocare a un titolo Nintendo 64 emulato su Nintendo Switch è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online+ Pacchetto Aggiuntivo , ovvero la versione premium del servizio della grande N.

Nintendo Switch Online - il servizio in abbonamento della compagnia di Kyoto - continua a espandersi con nuovi contenuti e ora è il momento di un nuovo gioco per l'emulatore di Nintendo 64 . Precisamente, l'editore ha aggiunto al catalogo il gioco di guida Ridge Racer 64 , pubblicato da Bandai Namco.

Ridge Racer 64 arriva su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

La descrizione ufficiale del videogioco recita: "Sfreccia in azione con Ridge Racer 64! Il gioco offre tutta la frenetica azione arcade che ci si aspetta dal nome Ridge Racer. E in più ci sono funzioni extra che non avete mai visto prima! Gareggiate con un massimo di quattro giocatori contemporaneamente sullo stesso schermo. Gareggiate su tracciati mai visti prima e assistete a incredibili effetti speciali. Non avete mai visto un Ridge Racer come questo!" Questo gioco include 25 mezzi e nove diversi tracciati, compresi quattro mai visti prima

Ricordiamo infine che Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo include anche i cataloghi di Game Boy Advance e di SEGA Mega Drive, oltre a pacchetti aggiuntivi come Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi, Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise e Splatoon 2: Octo Expansion. A cui si sommano poi tutti i vantaggi del pacchetto base.