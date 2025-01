L'evento Netflix Tudum 2025 verrà trasmesso per la prima volta in streaming direttamente sulla piattaforma

C'è un'interessante novità riguardante il principale evento annuale di presentazione dei titoli in arrivo su Netflix: per la prima volta, Netflix Tudum 2025 verrà trasmesso direttamente in streaming sulla piattaforma e sarà dunque visibile da tutti gli abbonati.

L'edizione 2025 dell'evento dedicato al pubblico e ai fan è fissato per il 31 maggio a Los Angeles, ma questa volta non sarà uno spettacolo ristretto ai soli utenti presenti dal vivo e alle piattaforme social: per la prima volta, sarà visibile direttamente su Netflix, consentendo così a tutti di assistere direttamente alle novità e alle presentazioni che si svolgeranno durante la giornata direttamente dal servizio in questione.

In precedenza, Tudum era visibile su YouTube o Twitch, oltre che essere coperto assiduamente dai canali social ufficiali della compagnia, ma non era visibile per intero attraverso la piattaforma stessa, cosa che cambierà a partire da quest'anno.