WARRIORS: Abyss è stato annunciato e subito pubblicato: è un roguelite musou per PC e console

Il publisher Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force hanno annunciato il gioco d'azione roguelike WARRIORS: Abyss per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Steam).

Le versioni per PlayStation, Xbox e PC sono già disponibili. La versione per Switch non è ancora disponibile al momento della scrittura, ma dovrebbe essere messo in vendita nel corso della giornata (13 febbraio).