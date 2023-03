Apple investe in Europa per i suoi chip, Foxconn apre uno stabilimento in India per iPhone

A quanto pare la produzione di iPhone si allontanerà parzialmente dalla Cina. Come riportato da Bloomberg infatti Foxconn, che tra l'altro realizza anche le console PlayStation, Xbox e Nintendo, aprirà un nuovo stabilimento da 700 milioni di dollari in India. Contemporaneamente Apple ha deciso di investire un miliardo di dollari nel Silicon Design Center di Monaco per la sua espansione, che rappresenta il nuovo quartier generale europeo per la progettazione dei chip utilizzati per i suoi device.

Come accennato in precedenza Foxconn si occupa della produzione di svariati device, incluse le console, ma secondo il report di Bloomberg il nuovo stabilimento in India si occuperà principalmente della produzione di iPhone, con l'obiettivo di allontanarsi dalla Cina, forse per via delle tensioni tra il governo locale e quello americano.

Il portale afferma che Foxconn costruirà un impianto per componenti iPhone su un sito di 300 acri vicino all'aeroporto internazionale di Kempegowda di Bengaluru, noto anche come Bangalore, la capitale dello stato del Karnataka, che si trova sulla costa sud-occidentale dell'India e ha uno dei più alti livelli di PIL pro capite di qualsiasi stato indiano.

Tali informazioni sono state confermate dal governo locale che hanno i rapporti di Bloomberg, scrivendo che il nuovo impianto avrebbe creato 100.000 posti di lavoro. Si tratta dunque di uno dei maggiori investimenti di Foxconn in India.

Oltre ai possibili motivi politici, Foxconn potrebbe aver deciso di allontanare parte della produzione dalla Cina anche per via dei numerosi lockdown causati dal Covid-19, che hanno portato inevitabilmente a dei rallentamenti. Non si tratta dell'unica azienda che sta attuando una strategia simile, con India e Vietnam tra gli stati più gettonati per aprire nuovi stabilimenti.

Per quanto riguarda gli investimenti di Apple nel Silicon Design Center in Germania, la compagnia non è scesa nei particolari ma questa sede è diventata di fatto il più grande centro R&D della compagnia di Cupertino in Europa e in generale al di fuori degli Stati Uniti. L'investimento da un miliardo di dollari porterà alla creazione di tre nuovi centri, che si affiancheranno a quello già esistente al centro di Monaco.

Dal Silicon Design Center è arrivato un contributo importante per la realizzazione dei processori M1 e M2, e dunque è lecito aspettarsi altre innovazioni per i chip dei device Apple, senza escludere tuttavia anche altri progetti, come ad esempio modem e componenti per la connettività, considerando che nel 2024 terminerà la partership tra la compagnia di Cupertino e Qualcomm.