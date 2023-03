EA Sports PGA Tour è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Electronic Arts ha annunciato il rinvio della data di uscita di EA Sports PGA Tour. Il lancio ora è previsto su PS5, Xbox Series X|S e PC il 7 aprile 2023, con accesso anticipato dal 4 aprile per chi acquista la Deluxe Edition, tra l'altro in linea con la settimana in cui si svolgerà il Masters Tournament.

La notizia arriva da un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di EA, in cui viene spiegato che la precedente data del 24 marzo non verrà rispettata per dare tutto il tempo necessario agli sviluppatori per apportare i ritocchi finali alla nuova iterazione del titolo sportivo. Guardando il bicchiere mezzo pieno, è stato promesso l'arrivo di ulteriori novità sul gioco nel corso delle prossime settimane.

"EA Sports PGA Tour verrà pubblicato nella settimana del Masters Torunament, con l'inizio dell'accesso anticipato martedì 4 aprile e il lancio mondiale venerdì 7 aprile", recita il comunicato.

"Creare un'autentica esperienza di golf è stato il nostro obiettivo e questo piccolo cambiamento nella data di uscita ci consente di aggiungere alcuni ritocchi finali al gioco, inclusi gli aggiornamenti ad alcuni percorsi preferiti per riflettere i design del 2023."

A gennaio è stato pubblicato un gameplay trailer esteso di EA Sports PGA Tour che illustra le novità e le caratteristiche del gioco, che abbiamo riassunto anche nella nostra anteprima dedicata.