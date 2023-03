Forza Horizon 5: Rally Adventure, svelata la mappa della nuova espansione

Gli sviluppatori di Playground Games hanno svelato su Twitter la mappa completa di Sierra Nuova, la nuova località che verrà introdotta da Rally Adventures, la seconda espansione di Forza Horizon 5 tutta incentrata sul rally.

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, la mappa mostra il layout delle strade e del territorio, indicando i nomi delle varie sezioni. Come svelato in precedenza a Sierra Nueva ci gareggeremo in deserti, zone rocciose, una cava abbandonata e una foresta di palme. Nella mappa possiamo vedere la presenza anche di varie zone immerse nel verde, il Lago Azulado a sud e il Crateres Secos a est, con una pista da motocross poco più a ovest, che sembrerebbero suggerire una certa varietà quanto ad ambientazioni.

La mappa di Forza Horizon 5: Rally Adventure

Forza Horizon 5: Rally Adventure sarà disponibile dal 29 marzo e sarà incluso nel "Pacchetto Espansioni" in vendita per 34,99 euro e nella Forza Horizon 5 Premium Edition da 99,99 euro, oltre che acquistabile separatamente al prezzo di 19,99 euro.

L'espansione sarà tutta incentrata sul Rally, con annessa una nuova carriera e dieci bolidi da sterrato, di cui trovate l'elenco di seguito: