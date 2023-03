Xbox Series S Toaster: un leak svela il tostapane a forma di console e altri gadget a tema Xbox

Dopo il mini-frigo Xbox Series X potrebbero arrivare sul mercato anche un tostapane a forma di Xbox Series S e altri gadget a tema Xbox realizzati da terze parti, stando a una fuga di informazioni segnalata da Idle Sloth.

In particolare Xbox Series S Toaster è, come suggerisce il nome, un tostapane con le fattezze di Series S. Verrà lanciato sul mercato a 60 dollari e avrà due slot larghi 40mm per fette di pane da 120 x 120mm, sei livelli e tre modalità di cottura, funzione anti-blocco e anti-scivolo.

Non ci sono fonti ufficiali, ma Idle Sloth, noto per segnalare su Twitter le notizie più importanti legate all'ecosistema verdecrociato, ha affermato di aver ricevuto vari messaggi diretti che confermerebbero la sua esistenza. In ogni caso si tratterebbe di un gadget realizzato da un'azienda terza, al contrario del mini-frigo a forma di Xbox Series X commercializzato da Microsoft stessa.

Non si tratterebbe tra l'altro dell'unico gadget Xbox non ufficiale in arrivo o disponibile presso i negozi online. Un articolo di Xbox Squad segnala anche altri prodotti a tema, tra cui dei tappetini per mouse con la forma delle due console ammiraglie di Microsoft con led RGB a 29,99 euro, dei box Xbox Series X a 40 euro, una scatola degli attrezzi a tema Halo (senza prezzo). E ancora, un portapenne a forma di Series X a 9,99 euro e un set di stoviglie Xbox a 69 euro.

Chiaramente tra tutti, la Series S tostapane risulta il gadget più eccentrico e interessante e, se effettivamente arriverà nei negozi, potrebbe rivelarsi un'ottima idea regalo per un giocatore Xbox.