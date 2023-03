Wolfenstein: nuovo capitolo in lavorazione, come emerso da un annuncio lavorativo

Un annuncio lavorativo di MachineGames, alla ricerca di un UI/UX Artist da assumere a tempo indeterminato, è stato letto come un segnale che l'Xbox Game Studios stia realizzando un nuovo Wolfenstein, oltre a Indiana Jones.

Più precisamente, fra le abilità accessorie, viene elencata: "familiarità con i personaggi, le serie e gli universi di MachineGames." Considerando che lo studio si è occupato essenzialmente della serie Wolfenstein, il riferimento è apparso ai più chiarissimo e ha fatto pensare subito allo sviluppo di quello che già viene chiamato Wolfenstein 4.

In un altro annuncio lavorativo, relativo a un programmatore di intelligenze artificiali, si parla di "Conoscenza dei bot multiplayer come rimpiazzi degli esseri umani. Conoscenza ed esperienza nella progettazione dei compagni del giocatore." Nonostante sia sempre possibile che in Indiana Jones ci sia una parte multiplayer, è chiaro che a leggere l'annuncio viene subito in mente uno sparatutto online o, quantomeno, uno con una forte componente online.

Naturalmente queste informazioni non sono da prendersi come un annuncio di Wolfenstein 4 o chi per esso, ma è chiaro che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte. Ora non rimane che da sapere cosa.

Dal sito ufficiale apprendiamo che "MachineGames è nata nel 2009 da ex membri fondatori di Starbreeze Studios ed è stata acquisita da ZeniMax Media nel 2010. Situata a Uppsala, in Svezia, MachineGames è composta da un gruppo di esperti sviluppatori noti per le loro capacità nella creazione di giochi basati sulla trama. Il loro primo titolo, l'acclamato sparatutto con elementi action-adventure Wolfenstein: The New Order, è una reinvenzione del marchio famoso per aver contribuito a creare il genere degli sparatutto in prima persona. Pubblicato nel maggio del 2014, il gioco ha ottenuto molti premi e nomination come "Gioco dell'anno" e "Sparatutto dell'anno" da parte dei media di tutto il mondo."