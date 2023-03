Final Fantasy 16 avrà oltre 11 ore di sequenze cinematiche

In questi giorni sono arrivate numerose novità su Final Fantasy 16 grazie alle interviste concesse dal producer Naoki Yoshida e gli altri membri del team di sviluppo alla stampa internazionale. Uno dei dettagli emersi è che il gioco includerà oltre 11 ore di cutscene solo per la storia principale.

L'informazione arriva da un'intervista con Gematsu, dove Yoshi-P spiega che le sequenze cinematiche hanno aiutato gli sviluppatori a raccontare una storia completa dall'inizio alla fine con un unico gioco. Inoltre ha aggiunto che le cutscene sono realizzate in-engine e in tempo reale e che la stima delle 11 ore è legata unicamente al "main scenario", il che significa che il totale in realtà potrebbe essere sensibilmente più alto includendo i filmati di missioni secondarie e altri extra.

"Una cosa importante per noi, era raccontare una storia completa, dall'inizio alla fine, e in questo pensiamo di esserci riusciti", ha detto Yoshida. "Per facilitare ciò, ci sono oltre 11 ore di filmati cinematografici solo nello scenario principale, tutti perfettamente intrecciati nell'esperienza di gioco, realizzati in-engine in tempo reale."

Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 giugno 2023, se volete saperne di più ecco il nostro speciale con tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco della serie Square Enix.