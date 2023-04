Death Stranding: 12 suonerie gratuite sono disponibili sul sito ufficiale del gioco

505 Games - editore della versione PC di Death Stranding (e non solo) - ha reso disponibili tramite il proprio sito delle suonerie gratuite per smartphone ispirate a Death Stranding. Ci sono 12 diversi suoni da poter utilizzare per i propri dispositivi.

Nel tweet qui sotto potete ascoltare una delle suonerie, precisamente il Tema musicale numero 01 di BB, ovvero il neonato che accompagna Sam per tutta l'avventura in Death Stranding. La lista completa delle suonerie comprende quattro temi dedicati a BB, uno dedicato Bridges, uno per Deadman, Die-Hardman, Fragile, Heartman, Lockne, Mama e una suoneria denominata "Mail".

Per trovare queste suonerie, basta andare al seguente sito, scorrere verso il basso fino a quando non si raggiunge la sezione "Ringtones" e, tramite le frecce, si può selezionare la suoneria preferita e poi fare il download con il relativo pulsante. I file saranno in formato WAV.

Parlando di audio e di Death Stranding, per quanto riguarda il secondo capitolo sappiamo che la registrazione delle linee di dialogo è iniziata pochi mesi fa. Non abbiamo ancora un'idea precisa di quando potremo giocare Death Stranding 2, ma i lavoro proseguono e la speranza è di vedere qualcosa di nuovo quest'anno.