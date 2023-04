Voti di Edge: Dead Island 2 e Dredge appena sufficienti, male The Dark Pictures: Switchback VR

Tante recensioni questo mese sul numero 384 della rivista britannica Edge, ma pochi i giochi che hanno soddisfatto davvero i redattori ricevendo voti soddisfacenti.

Ad esempio Dead Island 2 si è portato a casa una misera sufficienza e lo stesso hanno fatto Terra Nil e Dredge, accolti molto meglio altrove. Ma vediamo l'elenco completo dei voti:

Raiden III x Mikado Maniax - 8

Can Of Wormholes - 9

The Wreck - 7

Paranormasight - 8

Dredge - 6

The Dark Pictures: Switchback VR - 4

Terra Nil - 6

Have A Nice Death - 7

Everspace 2 - 7

Deceive Inc - 8

The Last Worker - 6

Dead Island 2 - 6

I giochi migliori del mese sono stati il puzzle game Can Of Wormholes, che ha strappato un sonoro nove, seguito dagli otto dati allo sparatutto classico Raiden III x Mikado Maniax, all'horror Paranormasight e al gioco di spionaggio multigiocatore Deceive Inc. Molto male, invece, The Dark Pictures: Switchback VR che ha strappato un misero 4, risultando la pecora nera del gruppo.