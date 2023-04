Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, tutte le novità dell'esclusiva per Nintendo Switch!

Nel 2001 arrivò sul mercato una nuova generazione di console portatili targate Nintendo: il Game Boy Advance sbarca infatti in Europa durante l'estate, accompagnato da grandi brand della casa di Kyoto, tra Super Mario Advance e F-Zero: Maximum Velocity, ma di lì a poco arriverà sulla console anche una piccola perla, chiamata Advance Wars . Uno strategico a turni brillante e profondo, che è riuscito in maniera eccellente a proporre il genere sulla portatile di Nintendo, guadagnandosi il favore praticamente unanime da parte della critica.

In aggiunta alle due avventure principali, saranno disponibili tutte le modalità secondarie presenti nei giochi originali: le Battaglie ci vedranno impegnati in una serie di scenari predefiniti da completare ottenendo il punteggio più alto, ma le possibilità più interessanti (e virtualmente illimitate) sono quelle offerte dalle Sfide e dalla Sala Grafica.

Oltre l'aggiornamento tecnico però, avremo a disposizione i due classici dei primi anni 2000 riproposti in maniera fedele e completa . Due campagne principali lunghe e divertenti, accompagnate un gameplay che anche a più di 20 anni di distanza non sembra essere invecchiato di un giorno, tra gestione delle risorse, conquista di avamposti e strategia bellica. Senza dimenticare la varietà introdotta grazie ai diversi Ufficiali Comandanti: personaggi selezionabili che saranno alla guida del nostro esercito virtuale, e che presentano abilità uniche che si sposano con stili di gioco differenti, aprendo la strada a molteplici approcci alle battaglie.

Due giochi in uno, quindi, che riassumono in maniera impeccabile l'ottimo lavoro di Intelligent Systems nell'interpretare il genere, accompagnando i nuovi giocatori alla scoperta di meccaniche strategiche complesse in maniera divertente ed intuitiva, e regalando ai fan di vecchia data la possibilità di rivivere le due esperienze su Nintendo Switch con una nuova e migliorata veste grafica. Come diciamo nella recensione di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp , per questo ritorno è stato adottato un motore grafico 3D che aggiorna il comparto tecnico, pur mantenendo lo stesso stile della sua controparte bidimensionale vista su Game Boy Advance, arricchito da tutta una serie di sequenze di intermezzo in stile anime.

Le Sfide

Sfruttare i punti di forza di ogni tipologia di unità sarà fondamentale

Esiste un fascino particolare in quei titoli che permettono di giocare delle partite multigiocatore in locale. In passato era piuttosto comune condividere il divano con uno o più amici per sfidarsi in accese competizioni o immergersi insieme all'interno di avventure digitali. Anche l'originale Advance Wars presentava questa possibilità, proponendo addirittura diverse modalità di sfida in multiplayer: tramite il cavo Game Link di Game Boy Advance era infatti possibile intraprendere match contro altri giocatori, ma data la natura a turni del gameplay, la competizione poteva anche avvenire semplicemente condividendo il proprio Game Boy con gli amici. Un'immagine decisamente nostalgica, ma anche un'ottima di idea per sfruttare la portabilità della console.

Nel 2023 siamo ormai abituati al gioco online, tanto che le esperienze che è possibile condividere in locale stanno via via diventando sempre più rare. Da un lato risulta quindi davvero apprezzabile che in Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sia rimasta concreta la possibilità di giocare condividendo la stessa console con fino a 3 amici, ma dall'altro è davvero bello avere anche la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità online, affrontando avversari che possono trovarsi in ogni parte del mondo.