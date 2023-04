Super Mario Weekend da FAO Schwarz Milano: Nintendo presenta la due giorni di sfide e divertimento

Nintendo ha annunciato il Super Mario Weekend da FAO Schwarz Milano per il 29 e 30 aprile 2023. Sarà una "due giorni di sfide e divertimento". Vediamo i dettagli.

FAO Schwarz - icona dei negozi di giocattoli con sede a Milano, via Orefici 15 - condurrà un evento a tema Super Mario. Si potranno trovare postazioni da gioco con Nintendo Switch per giocare ai giochi più noti di Super Mario, come Mario Kart 8 Deluxe e New Super Mario Bros. U Deluxe.

Inoltre, ci sarà spazio per il team Jakks Pacific, per "provare il brivido di guidare il nuovissimo Kart radiocomandato di Super Mario, e scoprire tutti gli action figures e i playset del mondo Nintendo dedicati a Mario e i suoi amici." Inoltre, ci sarà anche un sorpresa per tutti i partecipanti. Dalle 15:30 alle 19:30 del 29 aprile 2023, inoltre, ci sarà anche Super Mario in persona per incontrare i fan. Nintendo e FAO Schwarz vogliono proporre un piacevole evento per i giocatori di tutte le età, ma siamo certi che sarà apprezzato soprattutto dai più piccoli.

Diteci, avrete modo di partecipare a questo evento a tema Super Mario da FAO Schwarz Milano? Ricordiamo anche che sono disponibili nuovi sconti sulla serie Super Mario per festeggiare il film.