Xbox Game Pass preoccupa chi ne viene escluso, che non vede l'opportunità di fare soldi su Xbox

In un lungo articolo dedicato alla situazione attuale di Xbox e agli ultimi passi falsi di Microsoft, il giornalista di Windows Central Jez Corden ha svelato che alcuni studi di sviluppo AA e indie sono preoccupati dal modello Xbox Game Pass e sull'impatto che sta avendo sull'intera piattaforma.

Corden: "Ho parlato con degli sviluppatori AA e indie nelle scorse settimane e mi hanno detto che sono ancora molto scettici sull'Xbox Game pass e sull'impatto che sta avendo sulla piattaforma." Per quale motivo vi starete chiedendo. Stando a Corden: "Gli sviluppatori indipendenti non vedono più l'opportunità di fare soldi su Xbox, quando si trovano nella situazione di non essere stati approvati per l'Xbox Game Pass, per qualsiasi ragione. Microsoft cura moltissimo l'Xbox Game Pass e con l'arrivo di un numero sempre maggiore dei suoi giochi nel servizio, come Hi-Fi Rush, Redfall e l'imminente Starfield, le opportunità di visibilità per gli sviluppatori più piccoli vanno riducendosi."

Per Corden Microsoft è cosciente della situazione e il suo obiettivo sarebbe quello di far crescere l'utenza al punto che ci sia spazio per tutti, cercando di accalappiare tutte le nicchie possibili, come ha fatto Netflix. Rimane il fatto che dopo anni di crescita e ottimismo, il modello Game Pass stia iniziano a mostrare i primi problemi, che potrebbero essere non facilissimi da risolvere.