La showrunner di Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft ottenne il ruolo anche perché giocava sempre ai giochi

Giocare i videogiochi può farvi trovare un lavoro. Se l'intera redazione di Multiplayer.it non dovesse avervi fatto intuire la cosa, ora arriva un altro esempio. La showrunner dell'anime Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft di Netflix - Tasha Huo - ha ottenuto il proprio posto anche perché continuava a mettere in mostra i propri progressi con Shadow of the Tomb Raider nel 2018 tramite Twitter.

Un produttore suo amico (okay, dovete avere anche dei contatti, non basta giocare) l'ha quindi invitata per farle proporre un'idea che poi è diventata l'anime Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft.