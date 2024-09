Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft si è mostrato in uno spettacolare trailer che conferma la doppiatrice

Siamo ormai vicini all'arrivo di Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft, la nuova serie TV animata da parte di Netflix sul celebre franchise videoludico, che si è mostrata con un nuovo e spettacolare trailer in occasione della Geeked Week, nelle ore scorse.

Il video, in italiano, mostra qualcosa della storia della serie, presentando la missione di Lara Croft alla ricerca della "verità autentica", che a quanto pare è un fardello troppo grosso da gestire per molti, ma non per la grande eroina, icona dei videogiochi dagli anni 90 a oggi.

Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft racconta una nuova storia originale nel mondo della serie, prendendo in considerazione la lore dei videogiochi ma espandendola in nuove direzioni.