Google porta l'intelligenza artificiale in ogni angolo del tuo Android con Google Extensions

Google sta portando la sua IA, Gemini, a un nuovo livello con l'introduzione delle Gemini Extensions, che promettono di trasformare l'uso delle app di Google su Android. Con questa nuova funzione, l'IA sarà in grado di lavorare su più app, offrendo una vera integrazione cross-device. Presto, Gemini sarà in grado di accedere e collegare dati da app come Gmail, Keep, Calendar e altre, senza la necessità di scorrere manualmente tra i dati.

Gemini: non solo un assistente vocale Google ha annunciato che Gemini non si limiterà a sostituire il vecchio Google Assistant, ma fungerà da assistente completo per le app più utilizzate nel suo ecosistema. Al momento, Gemini è già in grado di interagire con Gmail, YouTube e Maps, ma nelle prossime settimane l'integrazione si espanderà a Google Keep, Google Calendar e Tasks. L'obiettivo è permettere agli utenti di spostare dati tra queste app in modo fluido e automatico. Gemini Extensions già funziona su alcune app di Google. In questo modo sarà possibile estrarre una lista di attività da una email o raccogliere informazioni da documenti fotografati e trasferirle in Keep per un monitoraggio ordinato. Inoltre, sarà possibile trasformare le foto di inviti in eventi da aggiungere direttamente a Google Calendar, con tutte le informazioni automaticamente inserite nell'agenda.