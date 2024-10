Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 3 ottobre è disponile al download da ora: qui il link

È ora disponibile tramite l'Epic Games Store il gioco gratuito per PC della settimana. Si tratta di Bear and Breakfast, come sappiamo dallo scorso giovedì. Avete quindi tempo da oggi - 3 ottobre - e per i prossimi sette giorni per aggiungere il gioco alla vostra libreria.

Una volta che avete riscattato il gioco tramite il launcher ufficiale o tramite la pagina ufficiale su browser a questo indirizzo, il videogioco sarà vostro per sempre: non sono necessari abbonamenti o pagamenti per continuare a usarlo. Potrete scaricarlo e disinstallarlo quante volte vorrete.