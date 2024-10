Epic Games Store svela i giochi gratis del 10 ottobre, scopriamo quali sono

Come da tradizione, avrete una settimana di tempo per reclamare i videogiochi in questione. Una volta aggiunti alla vostra libreria saranno vostri per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.

Puntuale come al solito, l' Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi gratis per PC che offrirà a tutti i giocatori. A partire dal 10 ottobre potrete aggiungere alla vostra libreria digitale Empyrion - Galactic Survival e Outliver: Tribulation .

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 10 ottobre

Empyrion - Galactic Survival è un gioco realizzato da Eleon Game Studio, che combina elementi di simulazione spaziale, costruzioni, sopravvivenza e sparatutto in prima persona in un unico pacchetto. L'obiettivo del gioco è quello di avventurarsi in una galassia composta da pianeti, lune e sistemi stellari oguno caratterizzato da gravità, atmosfera, risorse e flora e fauna differenti.

È possibile costruire navi spaziali, insediamenti planetari e stazioni nello spazio, da personalizzare e decorare a nostro piacimento. Durante l'esplorazioni dei pianeti sarà fondamentale gestire risorse come cibo e ossigeno e farsi trovare sempre pronti per affrontare creature aliene ostili. Il gioco presenta anche delle modalità cooperative e PvP.

Una base in Empyrion - Galactic Survival

Passando a tutt'altro genere, Outliver: Tribulation è un surival horror in terza persona che segue la storia di Bolanle Gboyega, una soldatessa nigeriana che si ritrova catapultata misteriosamente nel Regno delle Tribolazioni, che come suggerisce il nome non si tratta di una meta turistica.

Il gioco combina elementi da survival e souls-like con combattimenti intensi e burtali contro nemici feroci, nonché una forte componente esplorativa ed enigmi ambientali da risolvere per progredire nell'avventura.

A tu per tu con uno dei pericolosi nemici di Outliver: Tribulation

Che ne pensate dei regali dell'Epic Games Store in arrivo il 10 ottobre? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo, inoltre, che è ora è disponibile il gioco gratis del 3 ottobre.