Il cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 firmato peachmilky_ ci riporta al mare con l'abito estivo

Ancora da Final Fantasy 7 giunge un altro cosplay di Aerith da parte di peachmilky_, che anche in questo caso riprende il personaggio nella specifica versione estiva in costume da bagno, o quasi, come l'abbiamo visto nel nuovo capitolo del remake videoludico.

In questo caso è infatti chiaro il riferimento a Final Fantasy 7 Rebirth in particolare, visto che il costume adottato compare proprio all'interno del secondo capitolo della trilogia remake.