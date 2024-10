Astro Bot, Zelda: Echoes of the Wisdom e Frostpunk 2 brillano nei voti di Edge, con anche un perfect score

È uscito oggi il nuovo numero della celebre rivista cartacea Edge, e come da tradizione diamo un'occhiata ai voti assegnati nelle recensioni di questa edizione, che si presenta peraltro decisamente ricca di ottimi titoli, con un Astro Bot in grado di superare The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e altri giochi con grandi valutazioni.

Vediamo dunque quali sono i voti assegnati nelle recensioni riportate in questo numero di Edge: