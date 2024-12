Il cosplay di Tatsumaki da One-Punch Man di koemiumi è una forza della natura

La terza stagione dell'anime di One-Punch Man è stata confermata per il 2025, praticamente a dieci anni dalla messa in onda della prima. Inganniamo l'attesa che ci separa dai nuovi episodi dell'opera nata da One con un cosplay di Tatsumaki davvero ottimo, che porta la firma di koemiumi.

Nonostante la sua figura minuta e delicata, Tatsumaki (conosciuta come Tornado nell'adattamento italiano) è una esper potentissima, capace di volare e di scatenare cataclismi con i suoi poteri psichici. È uno dei membri più forti dell'Associazione degli Eroi e non apprezza Saitama, il protagonista di One-Punch Man, a causa del suo atteggiamento indifferente e irriverente.