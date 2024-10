Apple Wallet potrà aprire nuovi brand di auto: Polestar, Volvo e Audi

Apple sta per estendere il suo supporto alle chiavi digitali integrate nell'app Wallet , portando a bordo nuovi marchi automobilistici: Volvo, Polestar e Audi. Questa novità è stato scoperta attraverso modifiche nel backend dell'app Wallet, analizzate da MacRumors. Dopo aver introdotto per la prima volta la funzionalità delle chiavi digitali nel 2022 , Apple è ora pronta ad allargare questa tecnologia ad altri grandi nomi del settore automobilistico, aumentando così la portata del suo ecosistema digitale.

Per Apple, questa è un'opportunità per rendere ancora più pratico l'uso dei propri dispositivi , integrandoli completamente nelle routine quotidiane degli utenti, compresi i loro spostamenti.

Le chiavi digitali di Apple permettono agli utenti di utilizzare i propri dispositivi, come iPhone e Apple Watch, per sbloccare, bloccare e persino avviare la propria auto senza bisogno di chiavi fisiche. Grazie alla tecnologia NFC (Near Field Communication), basta avvicinare il dispositivo al lettore NFC del veicolo per attivare queste funzioni . La semplicità e la sicurezza di questa tecnologia stanno spingendo sempre più marchi ad adottarla. Ad esempio, già oggi alcuni modelli BMW, BYD, Hyundai, Genesis, Kia, Lotus, Mercedes-Benz e RAM supportano la funzione di chiavi digitali.

Non solo apertura della portiera

Sebbene le funzionalità delle chiavi digitali siano simili tra i vari produttori, vi sono differenze specifiche da modello a modello. Ad esempio, alcuni veicoli possono offrire opzioni aggiuntive, come il supporto per il controllo a distanza o la possibilità di condividere l'accesso alla propria auto con altri utenti.

Il procedimento per usare Car Keys di Apple su una Mercedes.

Attualmente, il supporto per le chiavi digitali è disponibile solo per alcuni modelli di veicoli compatibili, e Apple mantiene un elenco aggiornato dei veicoli supportati sul proprio sito. Questo aggiornamento per Wallet segna un altro passo nella direzione di un'integrazione completa tra smartphone e veicoli. In futuro, è possibile che Apple estenda ulteriormente questa funzionalità per includere più marchi e modelli, adattandosi alle richieste e preferenze degli utenti e resistendo alla incessante pressione dei nuovi brand in ingresso nel mondo degli smartphone.