Life is Strange: Double Exposure è disponibile oggi con i primi due capitoli in accesso anticipato

Life is Strange: Double Exposure è disponibile da oggi con i primi due capitoli, giocabili in accesso anticipato dai possessori della Ultimate Edition. Per il resto dell'avventura e per tutti gli altri utenti bisognerà invece attendere il prossimo 29 ottobre.

Come sappiamo, il gioco segna il ritorno di Max, protagonista dell'originale Life is Strange: dopo l'uccisione di una sua amica, la ragazza decide di utilizzare nuovamente i suoi poteri per salvarla, ma finisce per aprire inavvertitamente un varco verso una realtà parallela.

"Life is Strange: Double Exposure è un giallo appagante, pieno di colpi di scena che vi terranno sulle spine fino alla fine", ha dichiarato il game director Jonathan Stauder nel comunicato stampa ufficiale.

"Con l'uscita anticipata dei capitoli 1 e 2 volevamo dare ai fan il tempo e l'opportunità di riflettere e fare teorie e analisi come quando Life is Strange era una serie a episodi. Non vediamo l'ora di ascoltare tutte le vostre teorie una volta completati i primi due capitoli!"

Naturalmente sarà possibile continuare l'avventura e conservare i salvataggi dell'accesso anticipato una volta disponibile la versione completa di Double Exposure.