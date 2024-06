Life is Strange Double Exposure vuole 30€ extra per la Ultimate con Early Access: i fan temono gli spoiler

Life is Strange Double Exposure è il nuovo capitolo dell'apprezzata serie di Square Enix, creata da Don't Nod e ora in mano a Deck Nine. L'uscita è prevista per il 29 ottobre, ma chi acquisterà il gioco in versione Ultimate Edition pagando 30€ extra potrà accedere ai primi due capitoli del gioco con ben due settimane di anticipo.

I fan si stanno lamentando di questo bonus, in quanto temono che porterà unicamente a subire una serie di spoiler se non si vuole investire cifre superiori.