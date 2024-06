AMD fa sul serio anche su Linux: supporto al lancio per le GPU RDNA 4 di prossima generazione!

AMD è stata molto attiva riguardo al supporto GFX12 o RDNA 4 su Linux, tanto che sono arrivati nuovi miglioramenti e potenziamenti per garantire che la piattaforma non venga penalizzata durante la finestra di pubblicazione delle GPU di nuova generazione.

La notizia di oggi è che il driver ufficiale del kernel Linux di AMD ha ora ricevuto un supporto aggiuntivo per l'abilitazione delle GPU RDNA 4, garantendo un supporto completo al lancio. Gli ingegneri AMD, in particolare, hanno portato nuovi aggiornamenti per entrambi i driver AMDGPU e AMDKFD, entrambi focalizzati su patch rilevanti per RDNA 4. Va vediamo insieme le novità più nel dettaglio.