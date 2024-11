Cosa giocherete questo weekend? Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered o altro?

I maggiori indiziati sui giochi da scegliere per questo fine settimana, tra le uscite più recenti, sono però principalmente due, come vedremo, ma ovviamente bisogna tenere in considerazione anche il solito backlog, che fondamentalmente non ci lascia mai a secco di titoli da giocare.

Fra giochi di ruolo, riedizioni e ritorni

Il fine settimana scorso era stato quello di Call of Duty: Black Ops 6, che potrebbe risultare ancora tra i titoli più giocati in questi giorni, ma questo è indubbiamente il weekend di Dragon Age: The Veilguard.

Il grande ritorno della serie fantasy da parte di BioWare è l'argomento di discussione principale per tutto il panorama videoludico.

Le valutazioni della critica sono state molto positive, come abbiamo visto, così come la nostra recensione di Dragon Age: The Veilguard, ma il dibattito è acceso, e al di là delle questioni ideologiche che permeano alcune posizioni particolarmente aggressive ci sono anche polemiche più sensate sulle caratteristiche intrinseche del gioco. Tuttavia, questo non toglie che si tratti di uno dei titoli più interessanti di questi giorni.

Un altro pezzo da 90 è Horizon Zero Dawn Remastered, ennesima riedizione da parte di Sony, anche questa accompagnata da una certa discussione sulla necessità di rilanciare un titolo considerato ancora piuttosto recente anche in versione originale.

Tuttavia, il lavoro svolto è stato tecnicamente encomiabile come riferito anche nella nostra recensione dedicata e anche questo sarà probabilmente uno dei giochi più giocati in questo fine settimana.

Aloy in Horizon Zero Dawn Remastered

Tra le altre novità spiccano poi Life is Strange: Double Exposure che segna l'atteso ritorno della serie di avventure narrative con innesti sovrannaturali, l'interessante gioco di ruolo Alaloth: Champions of the Four Kingdoms e ben altre due riedizioni con Shadows of the Damned: Hella Remastered e il grande cult horror Clock Tower Rewind.

In tutto questo, dunque, cosa giocherete questo weekend?