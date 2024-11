Le specifiche di PS5 Pro sono trapelate in rete, eccole a confronto con PS5 standard

Come segnalato da Tom Henderson tramite le pagine di Insider Gaming, a quanto pare sono trapelate in rete le specifiche ufficiali di PS5 Pro, grazie a un utente su X che ha messo le mani sulla console in anticipo e ha condiviso le informazioni riportate nel manuale della guida alla sicurezza incluso all'interno della confezione, permettendo dunque di fare un confronto diretto con PS5 standard.

Le differenze principali riguardano ovviamente la GPU da 16,7 TFLOPS di PS5 Pro, contro i 10TFLOPS di PS5 standard, i 2 TB di SSD. La CPU sembrerebbe la stessa, in linea con le indiscrezioni precedenti l'annuncio della console.

Interessante notare anche che lato RAM la console monta 2GB DDR5 aggiuntivi, probabilmente dedicati alle operazioni del sistema operativo. Lato connettività inoltre troviamo una porta USB-C in più e una USB-A in meno e un alimentatore con una capacità leggermente maggiore.