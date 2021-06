Blood Bowl 3 - Questa volta Cyanide punta alla perfezione!

La modalità in tempo reale sarebbe dovuta servire per allargare il possibile bacino di pubblico, ma presto gli sviluppatori francesi si accorsero che quel pubblico non aveva nessuna intenzione di abbandonare Messi, Salah e Chiesa in favore di elfi oscuri, guerrieri del caos e velocissimi skaven.

Il primo Blood Bowl di Cyanide , quindi la trasposizione in videogioco e non il classico board game della Games Workshop del quale sfrutta la licenza, fu un esperimento riuscito a metà perché effettivamente diviso a metà: da una parte c'era la modalità che ricreava fedelmente il gioco da tavolo e nella quale l'azione era spezzata da ragionatissimi turni e, dall'altra, quella che invece provava a trasformare il gameplay in una sorta di FIFA in salsa fantasy, tutto in real time.

Parola al pubblico

Blood Bowl 3: coloratissimo come sempre, il nuovo gioco della serie promette un salto grafico netto rispetto al passato

Con Blood Bowl 3, questa volta l'obiettivo è migliorare quel che non è stato possibile concretizzare al 100% con il secondo gioco, e per farlo Cyanide ha deciso di prendersi tutto il tempo possibile: non solo questo seguito è stato annunciato ben sei anni dopo il precedente, ma anche il percorso che lo porterà nei negozi è di quelli lenti e ragionati, con una lunga fase beta aperta a tutti che inizia oggi per terminare il 13 giugno, una versione early access prevista per settembre e infine una release date che dovrebbe concretizzarsi nei primi mesi del 2022. Con Blood Bowl 3 è il pubblico a guidare la mano degli sviluppatori, e questa non può che essere una buonissima notizia, anche se ci farà aspettare qualche mese in più del previsto

L'obiettivo questa volta è l'eccellenza, traguardo non facile per una software house piccola come Cyanide. Quando siamo andati a fargli visita a Parigi, siamo rimasti sorpresi nel vedere come lavorano questi ragazzi: il team di Blood Bowl era praticamente incastrato tra due altri gruppi, uno di questi ai tempi alacremente al lavoro sul seguito di Styx. Niente glamour, niente comodità, solo sudore e tanta voglia di confezionare un prodotto dignitoso sì, ma anche in grado di sognare in grande. Per i mezzi a loro disposizione, riescono davvero a fare miracoli.