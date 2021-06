Mad Skills Motocross 3, la recensione

Come state per leggere nella recensione di Mad Skills Motocross 3 , parliamo di una formula che ha praticamente dato tutto quello che poteva dare, eppure riesce in qualche modo a mantenere sempre un pizzico di freschezza tra le sfaccettature di un impianto che può puntare più alla componente acrobatica e agli scenari improbabili di Trials oppure rimanere aderente a fisica e tracciati tradizionali.

Gameplay

Mad Skills Motocross 3, una sequenza di gara

Mad Skills Motocross 3 mantiene le meccaniche semplici e immediate: un pulsante per accelerare, uno per frenare e due frecce che servono per spingere la moto in avanti o all'indietro. Ci sono poche variazioni sul tema e il fulcro è tutto qui: a seconda del percorso dovremo cercare di tenere entrambe le ruote a terra per il maggior tempo possibile, così da sfruttare la trazione e la potenza del nostro mezzo al fine di tagliare il traguardo per primi.

Chiudere le brevi gare della modalità carriera nei primi tre posti rappresenta la condizione minima necessaria per procedere verso la sfida successiva, ma in realtà sono presenti degli obiettivi opzionali che ruotano attorno alle manovre acrobatiche (effettuare rotazioni in avanti o all'indietro, impennare, restare in aria per un certo numero di secondi, ecc.) che consentono di ottenere ricompense extra utili per la progressione.

Mad Skills Motocross 3, la schermata dei potenziamenti

Ed è qui che casca il proverbiale asino, perché il modello freemium adottato per Mad Skills Motocross 3 fa sentire il proprio peso fin dal termine del primo degli otto campionati disponibili, proponendo attese piuttosto lunghe per lo sblocco dei potenziamenti utilizzando la valuta virtuale e spingendoci dunque a ricorrere a quella pregiata, le monete d'oro, che tuttavia si consumano in fretta e non vengono ricaricate con altrettanta solerzia.

L'esigenza è ovviamente quella di monetizzare con il Pro Pass settimanale e i vari pacchetti a pagamento, che diventano quasi obbligatori nel momento in cui si desidera sbloccare le nuove moto per poter essere competitivi nelle gare. Rigiocare le sfide già superate consente di racimolare il denaro necessario poco a poco, ma avremmo preferito imbatterci nelle microtransazioni dopo qualche ora, non fin da subito.