Atari VCS ha una data di uscita ufficiale negli USA

Atari VCS ha finalmente una data di uscita ufficiale negli USA: la tanto chiacchierata console del celebre brand sarà disponibile nei negozi americani a partire dal 15 giugno.

Pensavamo che Atari VCS sarebbe uscita lo scorso novembre, ma evidentemente le varie difficoltà legate alla pandemia hanno costretto il produttore a rinviare tutto di qualche mese.

Disponibile presso i punti vendita Best Buy, GameStop, Micro Center e il sito ufficiale, Atari VCS potrà essere acquistato al prezzo di 299,99 dollari per la configurazione base oppure 399,99 dollari per il bunddle che includde Classic Joysstick e Modern Controller.

Le specifiche tecniche di Atari VCS parlano di un SoC con AMD Ryzen R1606G e GPU Radeon Vega: una potenza sufficiente a riprodurre video a 4K e 60 fps, anche se le prime recensioni ponevano la questione in dubbio.

Stoccati nella memoria della console troveremo ento classici Atari, di cui tuttavia solo diciotto giochi arcade e ben 82 titoli per Atari 2600, molti dei quali in grado di offrire esperienze davvero basilari, sempre stando alle prime recensioni.