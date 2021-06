PS5, Hermen Hulst accenna alle collaborazioni con Hideo Kojima e Jade Raymond

Sebbene a capo di team di sviluppo esterni, Hideo Kojima e Jade Raymond fanno parte della grande famiglia dei PlayStation Studios, o almeno è così che la vede Hermen Hulst, che ha parlato delle collaborazioni per i nuovi titoli in uscita su PS5 ma anche di quelle avvenute in passato.

Hulst ha detto che i giochi single player a base narrativa sono nel DNA di PlayStation e che tiene in grande considerazione il Giappone e gli sviluppatori nipponici, dunque la sua opinione su Kojima non arriva certamente come una sorpresa.

"Queste collaborazioni esterne sono davvero entusiamanti. Magari si può fare una distinzione fra i team di sviluppo che fanno parte di Sony, come Naughty Dog, Insomniac Games, Media Molecule, Sucker Punch e così via, e quelli che lavorano con noi come partner, vedi Haven e Firewalk Studios, ma anche studi che hanno collaborato con noi nel corso degli anni, come Kojima Productions e From Software."

"Tuttavia per me sotto molti aspetti non c'è una vera differenza: li considero tutti parte dei PlayStation Studios. Alla fine dei conti siamo un'organizzazione a guida creativa, il che a mio avviso significa che vogliamo trovare i migliori team di sviluppo del mondo e aiutarli a concretizzare con passione le proprie idee."

"Ciò che importa per me è che i PlayStation Studios siano un luogo in cui viene consentito ai creator di unirsi a noi e realizzare il miglior lavoro della loro carriera. È questo il mio obiettivo."