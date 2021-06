PokéRadar con Giorgio Vanni e il Torneo Valorant nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it

Coloro che ci seguono sul canale Twitch di Multiplayer.it sanno che non ci si annoia mai. Oggi pomeriggio, per esempio, alle 18 trasmetteremo uno speciale PokéRadar con Giorgio Vanni, mentre dalle 20 parteciperemo al Torneo per celebrare il primo anno di Valorant: tifate per noi!

Il pomeriggio si apre alle 14 con l'imperdibile appuntamento con Alessio e Pierpaolo e le loro peripezie a It Takes Two. Il dinamico duo, infatti, proverà ad andare avanti col bellissimo gioco cooperativo di EA. Così da lanciare un bel messaggio di inclusività per tutti: se persino Alessio può giocare davanti ad una telecamera, possono farlo tutti.

Alle 16 arriva il 16bit con Francesco Serino, il classico appuntamento nel quale l'UomoPazzoBiondo (si capisce che è pazzo perchè ha i capelli scuri!) ci sommergerà con aneddoti e storie dei videogiochi passati.

Alle 18 sarà il momento di PokéRadar con Francesco Pardini e Giorgio Vanni. Sì, l'unica persona al mondo in grado di rivaleggiare per popolarità con Cristina d'Avena. Un appuntamento imperdibile.

Alle 20, invece, dovrete tifare per FireZ che proverà a tenere alto il vessillo di Multiplayer.it nel 1st Anniversary celebration cup. Si tratta di un torneo di Valorant nel quale si scontrano quattro team misti, composti da streamer, giornalisti e membri invitati delle loro community. La squadra da tirare è il Team A, che sarà composta da z_therock_, mike_fm, Im_NoMe e firezdragon.