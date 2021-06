Final Fantasy 7 Remake: l'aggiornamento 1.02 consente di trasferire i salvataggi su PS5

Ad una settimana dall'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PS5, Square Enix ha pubblicato l'aggiornamento 1.02 di Final Fantasy 7 Remake. Grazie a questo update i giocatori PS4 potranno trasferire i loro salvataggi tra la vecchia e la nuova versione del gioco.

Oltre a questo cambiamento, l'update non aggiunge molto altro. Si tratta comunque di una funzionalità molto richiesta, soprattutto da tutti coloro che volessero continuare la propria partita su PlayStation 5 approfittando dei miglioramenti grafici e non solo promessi da Square Enix.

Oltre ai progressi di gioco, il salvataggio dovrebbe traferire istantaneamente anche i trofei sbloccati: in altre parole potreste ritrovarvi con un platino "gratuito" nel caso in cui abbiate già completato tutto quello che c'era da fare nel gioco per PlayStation 4.

La funzionalità di trasferimento dei salvataggi di Final Fantasy 7 Remake.

Come funziona il trasferimento dei salvataggi in Final Fantasy 7 Remake.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriverà su PS5 il 10 giugno 2021 assieme a Yuffie Episode. Coloro che hanno acquistato il gioco su PlayStation 4 potranno fare l'upgrade gratuito alla versione per PS5, ma dovranno comprare questo DLC, nel caso in cui siano interessati a giocarlo. Coloro che hanno riscattato Final Fantasy 7 Remake grazie ai PS Plus di marzo 2021 dovranno invece acquistare l'upgrade.