Battlefield 6, l'annuncio del reveal ha totalizzato numeri da record sui social

L'annuncio del reveal di Battlefield 6 ha totalizzato numeri da record sui social, a conferma di quanto il nuovo episodio della serie sviluppata da DICE sia atteso dalla sua ampia fanbase.

La presentazione di Battlefield 6 si terrà il 9 giugno alle 16.00 e immaginiamo a questo punto che sarà seguitissima, circondata com'è da una hype straordinaria anche per via dei tanti rumor e dei leak legati al gioco.

Nello specifico, l'annuncio del reveal su Twitter ha registrato 2,1 milioni di visualizzazioni, oltre 125.000 like e 30.000 retweet in meno di dodici ore: un risultato incredibile, il più alto di sempre per Battlefield.

Non sappiamo se il trailer di Battlefield 6 sarà quello del leak o uno diverso, ma di certo la presentazione organizzata da Electronic Arts per il 9 giugno verrà seguita da un bel po' di persone.

Una dimostrazione di interesse molto importante in vista dell'uscita del gioco, prevista come da tradizione per l'autunno. Battlefield 6 sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.