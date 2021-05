Battlefield 6: il trailer dei leak non era per il pubblico, il reveal sarà diverso

Nella giornata di ieri è circolato in rete un trailer di Battlefield 6, nuovo atteso sparatutto in prima persona di DICE ed Electronic Arts. Ora, però, scopriamo che tale filmato non sarebbe quello che il team di sviluppo ha intenzione di mostrare al pubblico alla prossima presentazione. Secondo Eurogamer.net, infatti, tale video sarebbe stato creato solo per uso interno.

Eurogamer.net riporta le informazioni di una fonte anonima che segnala che quanto circolato tramite leak non era in alcun modo stato pensato per essere mostrato al pubblico. Il trailer che DICE rilascerà, per Battlefield 6, sarà diverso. Attualmente però non è chiaro quando potrebbe essere mostrato. Sappiamo solo che Electronic Arts terrà un EA Play Live il 22 luglio.

Sappiamo che Battlefield 6 sarà un gioco cross-gen, ovvero sia per PlayStation 4 e Xbox One, oltre che per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. EA parla comunque di un titolo che saprà sfruttare la nuova generazione di console. Il periodo di uscita dovrebbe essere l'autunno 2021. Il gioco avrà "enorme" e includerà "battaglie gigantesche, ricolme di giocatori e caos, ancora più che in passato." Inoltre, è in arrivo anche un nuovo gioco di Battlefield per mobile nel 2022.

Infine, vi ricordiamo che potete vedere il video leak di Battlefield 6 qui.