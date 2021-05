PS Now: The Witcher 3 appare per un attimo sul servizio Sony, sarà un gioco di giugno?

Tramite una segnalazione di un utente di Reddit abbiamo modo di vedere che The Witcher 3 Wild Hunt GOTY (ovvero la versione con tutti i DLC e le espansioni comprese) è apparso brevemente nella lista di giochi inclusi su PS Now, il servizio di cloud gaming di PlayStation.

Il gioco attualmente non è disponibile su PS Now, ma considerando la vicinanza con l'aggiornamento di giugno 2021, è possibile che la comparsa del gioco sia un indicatore del fatto che sarà presto disponibile e che questa breve aggiunta sia frutto di un bug o di un errore umano. Notiamo inoltre che nell'immagine sono presenti anche Team Sonic Racing, Sonic Mania e Sonic Forces, tutti e tre in arrivo dall'1 giugno 2021 sul servizio, come annunciato da SEGA ieri.

L'immagine di Reddit è però stata condivisa prima dell'annuncio di SEGA, quindi è credibile che anche The Witcher 3 Wild Hunt GOTY sia in arrivo il 1° giugno 2021. Per ora, in ogni caso, è solo una speculazione: avremo modo di ricevere una conferma o una smentita probabilmente la prossima settimana.

Nel frattempo, vi ricordiamo gli altri annunci di Sonic: il nuovo gioco, chiamato Rangers secondo i leak, ma anche Sonic Colors Ultimate e Sonic Origins.