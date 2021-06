Resident Evil Village è il gioco del mese di maggio 2021

Siamo giunti alla fine di un maggio 2021 piuttosto intenso per quanto riguarda le uscite videoludiche ed è tempo di eleggere il gioco del mese appena passato, cosa che a quanto pare non ha comportato indecisioni: sia per la redazione che per i lettori, il gioco del mese è indubbiamente Resident Evil Village, che supera con decisione tutti i concorrenti imponendosi in entrambi i sondaggi. D'altra parte, nonostante non sia stato forse recepito da tutti nella stessa maniera positiva con cui è stato accolto da buona parte della critica, è indubbio che se c'è un gioco in grado di catturare l'attenzione e l'interesse di ampie fasce di pubblico su diverse piattaforme, quello è sicuramente il survival horror Capcom, che in questo caso effettua anche il salto generazionale presentandosi su PS5 e Xbox Series X|S, nonostante sia disponibile su tutte le piattaforme. Resident Evil Village presenta un netto cambio di atmosfere che è piaciuto Dalle prime voci di corridoio su un Resident Evil goticheggiante e ispirato a un tipo di horror completamente diverso da quanto avevamo visto finora, il gioco si è poi rivelato sorprendentemente vicino a quei primi rumor che sembravano improbabile, cogliendo di sorpresa con il suo cambio di stile. Forse anche questa originalità ritrovata l'ha aiutato ad emergere in un mese che ha comunque presentato delle uscite davvero di grande spessore, come la raccolta degli storici GdR BioWare in Mass Effect: Legendary Edition, l'arrivo di Days Gone in versione PC e l'uscita della novità Biomutant, che hanno tutti raccolto dei buoni risultati, ma rimanendo decisamente lontani da quanto fatto da Resident Evil Village. Questo dimostra anche come Capcom sia in grado di mantenere sulla cresta dell'onda le sue serie storiche, pur continuano a sperimentare in un equilibrio non facile da mantenere.

La scelta della redazione Un risultato molto netto è quello emerso dalla votazione interna alla redazione, con Resident Evil Village che è emerso con decisione al primo posto come gioco del mese di maggio 2021. Nel caso la nostra recensione di Resident Evil Village non fosse stata abbastanza chiara nel riferire le nostre impressioni estremamente positive, questa è una ulteriore conferma di quanto il survival horror di Capcom sia piaciuto da queste parti, nonostante la concorrenza non fosse nemmeno semplicissima da gestire. La cosa è dimostrata dalla seconda posizione in particolare, dove si è piazzato Mass Effect: Legendary Edition, altro titolo che può contare su un solido seguito di appassionati all'interno della redazione. Ovviamente, operazioni di questo tipo pagano lo scotto dell'essere sostanzialmente delle semplici riedizioni, pur con un lavoro di rimasterizzazione encomiabile, dunque anche per questo la raccolta della trilogia BioWare ha dovuto cedere la vetta della classifica. Mass Effect Legendary Edition riporta in auge una trilogia storica di RPG In terza posizione, a distanza piuttosto ravvicinata, c'è Biomutant, questa la nostra recensione, a chiudere il podio. Il nuovo action open world di Experiment 101 è un gioco che ha molti difetti, com'è emerso piuttosto chiaramente anche dalla ricezione generale da parte della critica, ma ha anche dei grandi pregi, mettendo in scena un mondo affascinante e originale, cercando di osare anche al di là delle effettive possibilità di un team ristretto che ha saputo comunque mettere in piedi un gioco in grado di rivaleggiare con mega-produzioni di ben altra dimensione. Al di sotto del podio, i voti si sono dispersi in vari rivoli su preferenze un po' più specifiche e variegate: tra i giochi che si sono maggiormente distaccati dal fondo menzioniamo la versione PC di Days Gone, che è il gioco più vicino al terzetto di testa anche se comunque alquanto distante, Subnautica: Below Zero e l'interessante Famicom Detective Club per Nintendo Switch.