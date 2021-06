NVIDIA RTX 3070 Ti, primo benchmark: potenza vicina alla RTX 3080

NVIDIA RTX 3070 Ti, una delle nuove schede video annunciate il 1 giugno, vanta una potenza molto vicina a quella della RTX 3080, stando al primo benchmark spuntato in rete.

Se avete letto il nostro speciale su NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti con specifiche, prezzi e giochi annunciati al Computex 2021 saprete già di cosa stiamo parlando e avrete visto il grafico ufficiale di NVIDIA, questo:

NVIDIA RTX 3070 Ti, il benchmark ufficiale.

Lo schema tuttavia non indica gli fps né confronta le performance della RTX 3070 Ti con quelle della RTX 3080, come invece hanno fatto gli sviluppatori di Ashes of the Singularity, senza immaginare tuttavia che l'immagine sarebbe stata individuata anzitempo.

Con una configurazione che include un processore AMD Ryzen 9 3900X, 32 GB di RAM e appunto una RTX 3070 Ti, il titolo di Stardock Software fa segnare 105,5 fps a 1080p, 102 fps a 1440p e 90 fps a 2160, il tutto utilizzando il preset alto.

Ashes of the Singularity, il benchmark della RTX 3070 Ti.

In confronto, le prestazioni della NVIDIA RTX 3080 risultano superiori di circa il 10%: un'ottima notizia per gli utenti che aspettavano appunto una versione Ti della 3070 al fine di puntare al miglior rapporto prezzo / potenza possibile senza spendere le cifre necessarie per il modello superiore.