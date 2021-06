GTA 6 solo su PS5, Xbox Series X|S e PC, uscita e ambientazione discusse da un leaker

GTA 6 sarà disponibile solo su PS5, Xbox Series X|S e PC secondo il noto leaker Tom Henderson, che con un video ha fatto il punto su uscita, ambientazione, personaggi e tutti gli altri rumor riguardanti il prossimo capitolo della serie targata Rockstar Games.

Conosciuto principalmente per le sue anticipazioni riguardanti Battlefield 2042, Henderson ha voluto cimentarsi con un titolo popolare e ambito come Grand Theft Auto 6, riferendo ciò che ha sentito e confutando eventuali teorie, ma ricordando a tutti che si tratta in ogni caso di informazioni da prendere con le pinze.

Secondo il leaker, GTA 6 sarà ambientato in una Vice City contemporanea e non negli anni '80, come riportavano invece diverse voci. Sul fatto che Vice City sarà la nuova ambientazione di GTA 6 ci sono in effetti già diversi indizi più o meno plausibili.

La collocazione temporale contemporanea si sposerebbe invece con l'esigenza di non limitare la libertà degli sviluppatori in relazione ai contenuti aggiuntivi di GTA Online, nonché a un approccio inedito che, stando al video, riprenderebbe un po' quanto accade con le stagioni di Fortnite: la mappa del gioco verrà arricchita e modificata a ogni aggiornamento.

GTA 5, i protagonisti in un artwork ufficiale.

Per quanto riguarda l'uscita, Henderson parla addirittura di 2024 o 2025, visto che a suo dire la lavorazione si trova ancora nelle fasi preliminari e Rockstar Games vuole aspettare che la base installata di PlayStation 5 e Xbox Series X|S aumenti prima di fare il grande passo. Questo perché, secondo il leaker, non è prevista una pubblicazione sulle piattaforme di precedente generazione.

Grand Theft Auto VI sarà dunque un'esclusiva next-gen? È questa la teoria di Henderson, che tuttavia va un po' contro quella che è stata finora la politica del team di sviluppo, che ad esempio con GTA 5 sta per realizzare qualcosa di assolutamente inedito: portare lo stesso gioco su tre differenti generazioni di console.

Infine i personaggi: nel video vengono confermati i rumor spuntati finora sulla presenza di diversi protagonisti, in linea con quanto già sperimentato nel quinto episodio, ma nella rosa troveremo stavolta anche una donna scaltra e brillante, esperta di tecnologia e hacking.