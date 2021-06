Minecraft: la versione alpha 1.1.1 è stata trovata dopo 11 anni, per la gioia degli archivisti

Dopo 11 anni di ricerche gli archivisti di Minecraft hanno trovato quello che in molti definiscono il loro Santo Gral. La versione alpha 1.1.1 del gioco di Mojang, infatti, è andata online per talmente poco tempo che si pensava fosse impossibile recuperarla per i posteri.

Invece, un po' di sorpresa, una giocatrice di Minecraft si è resa conto di avere ancora una versione molto vecchia del gioco salvata di un portatile dismesso. Prima di formattarlo, Luna, infatti, creava dei precisi backup di tutti i suoi file, documenti, cartelle e persino giochi. Dato che Minecraft era l'unica cosa che giocava a quei tempi, tra i salvataggi ci è finita anche la fantomatica Alpha 1.1.1 della versione java del gioco.

Questa versione è stata per anni la più complessa da ritrovare per via di un bug che l'affliggeva e che l'ha fatta essere online solo per poco tempo. Questo bug grafico, infatti, rompeva letteralmente tutto il gioco e per questo motivo Mojang si è ritrovata costretta a ritirare l'aggiornamento dopo tre ore e trenta minuti circa.

Per questo motivo gli archivisti di archive.org non sono mai riusciti a mettere le mani su di una versione pulita dell'aggiornamento. Anzi, la versione Alpha 1.1.1 di Minecraft era diventata una sorta di scherzo all'interno del gruppo, un qualcosa che si pensava persa per sempre. Almeno fino a quando Luna non ha trovato il file c0.29_01 all'interno dei suoi archivi.

"Sarai una leggenda di questo server" hanno detto sul canale Discord, riassumendo in poche parole il significato di questo ritrovamento per gli archivisti di Minecrat.