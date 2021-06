Near, l'autore degli emulatori bsnes e higan, è morto, vittima del bullismo online

Near, l'autore a capo di due degli emulatori per SNES più apprezzati dalla rete, ovvero bsnes e higan, è morto. Sembra che lo sviluppatore, noto anche come Byuu, si sia tolto la vita in seguito alle continue minacce e pressioni da parte di un gruppo di bulli online.

A condividere la notizia è stato il consulente di sicurezza e hacker Hector "Marcan" Martin che ha condiviso pubblicamente la notizia e le motivazioni del gesto in accordo con un amico di Near. Da quanto emerge dal documento, Near ha passato la vita ad essere bullizzato, prima di persona e in seguito da un gruppo di folli che si ritrovano su Kiwi Farms per organizzare azioni coordinate di cyberbullismo.

Questo gruppo aveva preso di mira Near per i suoi orientamenti sessuali e per il suo essere autistico. I continui attacchi non furono rivolti solo a lui, ma anche a dei suoi amici, che si allontanarono da lui. Nella lettera Near ha scritto di non avere amici nella vita reale, di riuscire ad averli solo attraverso internet e che adesso che questi attacchi gli stavano portando via anche questo.

Per questo spera che qualcuno faccia qualcosa per fermare quel forum, perché "il male trionfa quando gli uomini buoni non fanno nulla".

Near divenne famoso nel 2004 per aver creato uno degli emulatori per SNES migliori sul mercato, ovvero il bnes. Emulatore che poi divenne higan. Inoltre convertì oltre 1200 giochi per Super Ninendo, cercando di preservare e diffondere nel modo migliore questi classici del passato.

Nel caso in cui stiate vivendo una situazione del genere, in Italia c'è il Telefono Amico Italia, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2328 oppure via web all'indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita).