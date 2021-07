GTA 6: il post di un manager di Rockstar da Miami riaccende i rumor sull'ambientazione

Un post del soundtrack manager e music supervisor di Rockstar Games Tony Mesones da Miami riaccende i rumor sull'ambientazione di GTA 6. Secondo molti, infatti, Mesones è in città per lavorare sul sound e le vibrazioni di Vice City.

Quello che all'apparenza potrebbe sembrare un semplice post social, in realtà ha dato vita a tutta una serie di speculazioni sull'attesissimo GTA VI. D'altra parte stiamo parlando del seguito di uno dei giochi più venduti di sempre, l'ultimo esponente di una serie già di per sé iconica. Quindi ogni possibile informazione, indizio, brandello di speranza è agognato da milioni di fan.

In questo caso la presenza di del soundtrack manager e music supervisor Tony Mesones a Miami non è passata inosservata, soprattutto perché nel suo post fa riferimento esplicito a Rockstar Games, una cosa che -solitamente- uno non farebbe nel caso in cui fosse in semplice vacanza di piacere.