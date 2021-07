The Great Ace Attorney Chronicles, il trailer di lancio da Capcom

The Great Ace Attorney Chronicles è disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch, come conferma il coinvolgente trailer di lancio pubblicato da Capcom, che ci introduce ai tanti contenuti della raccolta rimasterizzata.

Se avete letto la nostra recensione di The Great Ace Attorney Chronicles, saprete che il pacchetto confezionato dalla casa giapponese risulta solido e corposo, con due giochi mai usciti finora dai confini nipponici e dunque particolarmente interessanti per i fan della serie.

"The Great Ace Attorney Chronicles è una gradita aggiunta alla rosa della serie, una doppietta di giochi che aggiunge meccaniche nuove (almeno per noi occidentali) a un gameplay consolidato e mette in scena una storia avvincente, seppur non tutti i casi riescano a tenere il passo in termini di coinvolgimento", ha scritto la nostra Alessandra Borgonovo.

"Eccessivamente prolisso in alcune situazioni e con una gestione dei processi spesso fin troppo sopra le righe, la raccolta pecca per dei tutorial che si dilungano troppo e per una certa ridondanza quando si tratta di chiamare in causa la giuria popolare e il suo sfavore nei nostri confronti."

Al netto dunque di alcuni momenti morti, l'esperienza si conferma godibile, anche e soprattutto grazie all'impianto narrativo e a un set di personaggi notevoli, che includono l'investigatore Herlock Sholmes e l'antagonista Van Zieks.