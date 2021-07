Nintendo 3DS: l'aggiornamento 11.15.0-47 esce a sorpresa

Un po' a sorpresa, dopo mesi nei quali la console è stata tranquilla nel suo limbo del buen retiro, Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 11.15.0-47 per il Nintendo 3DS, la sua gloriosa console portatile uscita di produzione qualche tempo fa.

Anche quando era in attività il 3DS era abbastanza celebre per essere una delle console più stabili dl pianeta. Ogni aggiornamento, infatti, "migliorava la stabilità del sistema" senza mai aggiungere altro. E anche l'update 11.15.0-47 publbicato in queste ore non fa eccezione, aggiungendo ulteriore stabilità alla stabilissima console.

Dietro questo modo di presentare gli aggiornamenti sono nascosti piccole correzioni e aggiustamenti alla sicurezza della console, ovvero saranno stati chiusi exploit o buchi scovati da pirati e hacker per far girare software non certificato. Tanto che è stato anche aggiornato il browser del sistema, uno dei mezzi più comuni per accedere alle impostazioni della console.

Il 3DS compie quest'anno 10 anni, essendo uscito il 25 marzo 2011 ed è uscito di produzione nel 2019. Ci giocate ancora?