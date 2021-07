Call of Duty: Mobile, la Stagione 6: Heat ha una data di uscita: ecco le novità

Call of Duty: Mobile vedrà a breve l'uscita della Stagione 6: Heat, che partirà il 30 luglio alle 2.00 del mattino e includerà diverse novità, come illustrato da Activision nel comunicato stampa che riportiamo di seguito.

Con i suoi oltre 500 milioni di download, Call of Duty: Mobile si pone senza dubbio come un successo straordinario, in grado di sdoganare alla grande l'esperienza sparatutto sui dispositivi iOS e Android.

I giocatori preparino la crema solare, perché questa stagione sarà rovente. Non solo avranno accesso a nuovi personaggi, nuove armi, un nuovissimo Battle Pass e due nuove mappe, ma la Stagione 6 vedrà anche il ritorno dell'orda di zombie, in un'emozionante e nuova modalità di gioco chiamata Undead Siege.

Naturalmente, non sarebbe una nuova stagione di Call of Duty: Mobile senza l'aggiunta di 50 nuove ricompense Battle Pass da poter guadagnare.

Call of Duty: Mobile, un particolare dell'artwork ufficiale.

La stagione 6 verrà lanciata con nuovi contenuti gratuiti e premium, tra cui nuovi personaggi come Rosa - Double Agent, una nuova arma funzionale - l'MX9, un nuovo Scorestreak, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD Point (CP) e altro ancora.

Ecco alcune delle proncipali novità di Call of Duty: Mobile Stagione 6: The Heat in arrivo su Android e iOS:

Due nuove mappe