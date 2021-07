Caso Blizzard: per il CEO Bobby Kotick "la risposta iniziale è stata sbagliata", la compagnia cambierà

Il caso Activision Blizzard sta diventando sempre più ingombrante. Dopo le accuse di maltrattamenti e violenze da parte di alcuni dipendenti donna e una risposta poco convincente da parte di Activision, più di 2600 dipendenti hanno deciso di firmare una lettera di denuncia contro i capi della compagnia e organizzare anche una giornata di sciopero. Una situazione che ha costretto il CEO della compagnia Bobby Kotick a scendere in campo personalmente per ribadire non solo che la dirigenza sta ascoltando le proteste dei suoi dipendenti, ma farà anche dei grandi cambiamenti all'interno dell'azienda.

Per rispondere, Kotick ha utilizzato il sito degli investitori della compagnia, all'interno della quale ha pubblicato una lettera aperta per i dipendenti.

"La nostra risposta a questi problemi che affronteremo assieme e alle vostre preoccupazioni è stata, francamente, dai toni sbagliati" ha detto Kotick. Che dice che "è imperativo rispettare tutte le prospettive e le esperienze e rispettare i sentimenti di coloro che sono stati maltrattati in qualsiasi modo. Mi dispiace che non abbiamo fornito la giusta empatia e comprensione".

Per risolvere questi problemi Kotick propone 5 cambiamenti che saranno attivati all'interno della compagnia con effetto immediato: