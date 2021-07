Samurai Gunn 2, il provato della versione early access

Era il 2013 quando il primo Samurai Gunn debuttava nel mercato portando i giocatori ad allenare i propri riflessi con un mix vincente di spade e proiettili. Il gioco del game designer Beau Blyth e del suo team poneva enorme enfasi sulla competizione in multiplayer, permettendo attraverso semplici regole e un'azione di gioco fulminea di battagliare all'interno di arene affascinanti e da un'indovinata estetica retrò. Otto anni dopo, il seguito debutta in early access su Steam mantenendo inalterata la sua formula originale ma provando a introdurre una serie di nuove dinamiche e numerose migliorie. Ve le raccontiamo assieme alle nostre prime impressioni dopo aver provato la versione early access di Samurai Gunn 2 .

Il cuore del multiplayer

Samurai Gunn 2: il design dei personaggi

In Samurai Gunn 2 non è cambiato molto dall'idea di base portata in scena dal primo capitolo. Il gameplay frenetico, improntato sia sullo stile ma anche sui riflessi del giocatore, è sempre presente e rappresenta l'anima di questo action multiplayer. Il lavoro del team di sviluppo è andato in una direzione invece ben precisa: arricchire l'esperienza con nuove modalità ed elementi di gioco. Partiamo però da quello che è il cuore pulsante di tutta l'esperienza, ovvero la modalità Versus. Che sia online o in locale, potrete sempre cimentarvi in un tutti contro tutti fino a quattro giocatori, in cui gettarsi a capofitto nell'azione dopo aver scelto un personaggio tra quelli disponibili, ognuno con le sue movenze e particolarità.

L'obiettivo è quello di raggiungere per primi le 10 uccisioni attraverso diversi stage, sparando proiettili dalla distanza, parandoli con la katana, scattando e saltando attraverso il livello fino a chiudere le distanze con l'avversario ed eliminarlo con un fatale colpo di katana. Normalmente ogni samurai in gioco ha tre colpi di pistola, un utilizzo senza limiti della propria spada (o frusta) e la possibilità di muoversi agilmente per tutta l'ambientazione. Da doppi salti sul muro ad arrampicate repentine e schivate fulminee: tutto è come lo ricorda chi ha giocato Samurai Gunn. Inevitabilmente sono stati aggiunti nuovi personaggi utilizzabili e nuovi scenari, con crossover tratti da altri giochi indipendenti celebri: tra questi figurano al momento Ana di Spelunky 2 e il protagonista di Minit. Da questo punto di vista il team ha fatto un ottimo lavoro nel rendere le movenze dei personaggi coerenti con il gioco di appartenenza, mentre gli sprite in pixel art sono ora meno minimalisti e aiutano a rendere riconoscibili i membri del roster.