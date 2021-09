Gotham Knights: nuova immagine mostra il design dei protagonisti, in attesa del nuovo evento

Gotham Knights

Quest'oggi, Warner Bros. Games e DC Comics hanno condiviso una nuova key art dedicata a Gotham Knights, il nuovo gioco d'azione in terza persona in arrivo il prossimo anno. La nuova immagine ci mostra il design dei protagonisti: si tratta di un antipasto in attesa del vero evento di presentazione del gioco, che comparirà (insieme ad altri titoli) al DC Fandom del 16 ottobre.

La nuova immagine ci permette di vedere Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin. Si tratta di una bella immagine, che passa dal blu al rosso, con grande enfasi sul viola. L'immagine ci fa respirare l'atmosfera di Gotham Knights: oscura, piovosa, ma chiaramente densa di energia. Notiamo anche un dettaglio: la pozzanghera di fronte ai personaggi riflette Batman, simboleggiando il fatto che i quattro eroi hanno preso in mano le redini di Gotham e stanno portando avanti la sua eredità da eroe.

In attesa dell'evento di ottobre, vi ricordiamo che potete leggere la nostra anteprima, nella quale vi spieghiamo che "Gotham Knights è esattamente quello che ci aspettavamo dal nuovo gioco di Batman sviluppato da WB Games Montreal? In realtà no, a cominciare proprio dal fatto che Batman non è presente (magari arriverà in un secondo momento?) e ciò andrà inevitabilmente a diminuire l'appeal di un prodotto che ci mette a disposizione quattro personaggi meno carismatici e conosciuti rispetto al Cavaliere Oscuro. Confonde peraltro la scelta di rinunciare al protagonista storico senza che ciò sia dovuto alla volontà di portare avanti la storyline precedente, quella della serie Arkham, eppure partendo da presupposti narrativi praticamente sovrapponibili. La qualità dell'esperienza, tuttavia, sembra esserci tutta e non vediamo l'ora di vedere qualcos'altro."

Qui sopra potete vedere inoltre vedere la stessa immagine, ma con un diverso formato.